– Nå øker Rema omsetningen igjen

Etter en vinter og vår der Rema har fått mye juling i både markedet og mediene, sier adm. direktør Jan Frode Johansen i Rema Franchise at omsetningen nå igjen vokser.

Fredag besøkte han, sammen med regiondirektør Jan Arild Byttingsvik, Rema-butikken på Vestnes med kjøpmann og franchisetaker Robert Connor, som har gjort det svært godt med butikken der.

Ifølge konfidensielle tall fra analysebyrået AC Nielsen, offentliggjort i Aftenposten, falt Remas omsetning med to prosent i april. Oppsummert hadde Rema falt 4,1 prosent i år.

– Det har vært sterkt mediefokus på tap av markedsandeler og redusert kundetilfredshet for Rema. Hva vil du si om utviklingen, Jan Frode Johansen?

– Det er ikke noen tvil om at vi hadde en tilbakegang i starten av året. Men det vi ser nå, er at kundene er på veg tilbake i butikkene. Vi øker omsetningen, og ting er i ferd med å normalisere seg. Tallene fra AC Nielsen det henvises til i avisene, er konfidensielle. Det jeg kan si, er at våre tall viser at vi nå har en mye mer normalsituasjon enn vi hadde i starten av året. Vi begynner å komme tilbake til normal omsetning, sier Jan Frode Johansen. .

– Skyldes nedgangen dere hadde «Bestevenn»-strategien?

– Det blir synsing fra min side. Men det er klart at budskapet om at vi ønsker å ha mer lokale varer i butikkene, ikke kom godt nok fram de første månedene. Det har vært mye fokus på de varene vi har tatt ut, og ikke så mye fokus på de lokale varene vi har tatt inn. Det er en av hovedgrunnene til nedgangen vi har hatt, sier Jan Frode Johansen.

– Men nå har det snudd?

– Ja, den nedadgående trenden er vi ferdig med. Det har vært mye mer normalisert de siste ukene.

Mer lokale varer

Rema har tatt inn langt mer lokalt produserte varer, og tatt ut andre.

– Vi har i lenge tid tatt inn lokale leverandører for å få et lokalt tilsnitt, sier Jan Frode Johansen.

Jan Arild Byttingsvik sier at Rema også tidligere har hatt lokale leverandører inne, men at en nå satser enda sterkere på det.

– Nå skal vi vise det enda mer og ta inn flere små lokale leverandører. Det er vanvittig mange av dem både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, sier Jan Arild Byttingsvik.

Kraftig Sylte-reduksjon

Oskar Sylte Mineralvannfabrikk har hatt en kraftig nedgang i salget til Rema, fordi kjeden har kuttet ut mange av produktene deres og nå bare selger ananas- og pærebrus i Møre Romsdal.

– Det stemmer. Det er bestselgerne vi har fra Oskar Sylte, fordi systemet vårt er basert på et lavpriskonsept. Da kan vi ikke ha alt av varesortiment som finnes rundt omkring. Vi må ha fokus på det som selger – og selger best. Men Sylte er en stor leverandør i fylket vårt, og vi skal vi ha dem videre. Ananas- og pærebrus er det vi selger desidert mest av, sier Jan Arild Byttingsvik.

Presenterte produkt

Fredag presenterte en rekke lokale leverandører produktene sine i Rema-butikken på Vestnes.

– Mange av de lokale leverandørene har fått en større del av varesortimentet i butikken, og erstattet nasjonale leverandører,sier Robert Connor, som er en varm forsvarer av Remas nye strategi.

Han forteller at han har hatt en svak omsetningsnedgang, etter seks år med sterk vekst. Han tilskriver ikke nedgangen den nye strategien til Rema. Årsaken er svingninger i arbeidsmarkedet i Vestnes.