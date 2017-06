– Damer ble filmet i garderobe - trener arrestert

( Sunnmørsposten :) Den ulovlige filmingen skal ha skjedd ved hjelp av en knagg som inneholdt et skjult kamera. Det var NRK Møre og Romsdal som først omtalte saken .

Knaggen hadde mannen hengt opp i damegarderoben på et treningssenter i Ålesund-området.

Mannen har erkjent forholdet, bekrefter politiadvokat Mathias Häber til smp.no fredag ettermiddag.

– Et lensmannskontor i Ålesund-området ble mandag kontaktet av drivere av et treningssenter. De hadde med seg en gjenstand som ei dame hadde funnet i ei garderobe på treningssenteret. Gjenstanden så ut som en kleskrok, men viste seg å inneholde et skjult kamera med minnebrikke, forteller politiadvokat Mathias Häber til smp.no.

Ved hjelp av datateknikere klarte politiet å hente opp sletta materiale og finne fram til bilde av vedkommende som hadde hengt opp kameraet. Det viste seg å være en mann i 20-åra bosatt på Sunnmøre.

– Mannen ble gjenkjent og det ble gjennomført ransaking hjemme hos mannen. Han ble videre arrestert og avhørt. Han har erkjent de faktiske forhold. Sånn sett kan du si at han gikk i si eiga felle, sier Häber, som er meget godt fornøyd med at saken ble raskt oppklart.

Ifølge Häber trener mannen ved treningsenteret. Han er også sjøl trener for andre. Ut over det kjenner ikke Häber til hvilke tilknytning mannen har til treningssenteret.

– Hva har han forklart i avhør?

– Det kjenner jeg ikke til i detalj, men slik jeg forstår det var det meningen å filme damer som skiftet i damegarderoben på treningsenteret. Kameraet har et minnekort, som har en kapasitet på filming i en og en halv time. Häber sier kameraet har vært i garderoben i flere uker.

Det er ting som tyder på at mannen har kjøpt kameraet på nettet.

Ifølge NRK vurderer politiet nå hvilke følger dette får for mannen.

– Han vil få en straffereaksjon, opplyser Häber til smp.no.

Denne saka ble publisert i Sunnmørsposten .