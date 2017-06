Her er årets første laks tatt i Oselva

Laksefisket i flere elver i området startet ved midnatt. I Oselva var det ifølge rapportene mange som var samlet allerede flere timer før kalenderen viste 1. juni, og stemninga var god på tross av lave temperaturer og noe regn.

Første laksen som satt i natt var på 2,5 kilo. Det var Lise Minea Torsen fra Molde som tok den i Mellomhølen, informerer Kjetil Bjørnhaug til Rbnett.

Fiske i Osen kun fra land Fylkesmannen har strammet ytterligere inn i reglene rundt fiske etter laks og sjøørret.

Også i Surna var det start i natt. Her ble første laksen landet allerede ti minutter over midnatt. Det var Rita Koppen fra Surnadal som her tok en 7,2 kilos hanlaks på gullfarget Møresild – i Korsahølen på Honnstad. Det skriver Driva (krever abonnement).

På Røv dro John Arne Pedersen fra Molde en laks på 7,5 kilo rett etter.