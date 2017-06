Fylte drivstoff flere ganger uten å betale

En moldemann i slutten av 30-åra har flere ganger fylt drivstoff på bilen sin på byens bensinstasjoner uten å gjøre opp for seg.

Skjedde rundt ti ganger

Etter å ha fylt opp tanken, har han gått inn til betjeningen og forklart at han vil komme tilbake om få dager for å betale. Han har så signert på gjeldsbrev, men på tross av dette har han ikke kommet tilbake og betalt.

Saka mot ham gikk nylig i Romsdal tingrett og dommen ble forkynt i går.

Under rettssaka innrømmet tiltalte at han hadde benyttet denne måten å skaffe seg drivstoff på trolig rundt ti ganger, og at han hadde dratt tilbake og gjort opp for seg bare ved to anledninger.

Det var likevel bare tre konkrete tilfeller han sto tiltalt for, samtlige skal ha skjedd innenfor ti dager på seinsommeren i fjor.

Økonomiske problem

Mannen sa det var økonomiske utfordringer på grunn av sjukmeldinger og manglende jobb som var grunnen til at han ikke hadde gjort opp for seg.

Han ble funnet skyldig og ble dømt til å betale ei bot på 6.000 kroner, subsidiært må han sone tolv dager i fengsel. I tillegg må han betale de aktuelle bensinstasjonene tilbake pengene han skylder – totalt 2.126 kroner – innen 14 dager.