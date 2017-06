74 kommuner forsvinner fra kartet

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet. Helt til det siste var det spenning om enkeltkommuner, i noen tilfeller var meningene delte også mellom de to regjeringspartiene.

– Det er behov for sterke og livskraftige kommuner for å realisere målene med reformen. Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad (Frp).

Sp-finte

Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner. Når Torsken, Berg og Trøgstad slås sammen med andre kommuner, og Flora og Vågsøy fusjonerer, blir tallet 354.

En endelig avgjørelse skal fattes av Stortinget 8. juni. Og det vil skje med alle Stortingets 169 representanter til stede – takket være Senterpartiet. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier nei til utbytting, hvilket gjør det nødvendig for alle andre også å møte med full gruppe ved voteringen.

– Noen ville sikkert synes det ville være behagelig å slippe unna, men vi skal sørge for at alle representantene møter i Stortinget og voterer over tvangssammenslåingene av kommune og region. Hver enkeltrepresentant må stå til ansvar overfor sine velgere i denne saken, sier Vedum til VG .

Regioner

Kommunalkomiteen avga torsdag også innstilling om regionreformen. Her er det ingen endringer i forhold til det som er kjent fra før. Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.

Blant det mest kontroversielle er å slå sammen Troms og Finnmark. I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.

Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner. Men reformen er også omstridt og innebærer ulik bruk av tvang ved elleve sammenslåinger. Tvangstilfellene er: