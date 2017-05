Slo tom ølboks i hodet på en mann

Ei nordmørskvinne i midten av 20-åra måtte i forrige uke møte i Romsdal tingrett tiltalt for vold.

Ble full

Det var i slutten av september i fjor at kvinna var på et vorspiel hvor hun drakk seg full på øl, vin og sprit. Seinere dro hun sammen med venninner til et utested i Fræna, hvor det var fest og mange folk.

Hun veltet overende inne i lokalet og det oppsto en krangel. Hun skal da ha blitt slått i ansiktet av ei kvinne.

Vaktene sendte henne deretter ut på grunn av overstadig beruselse.

Ville hevne seg

Hun forsøkte å komme seg inn igjen for å hevne seg. Dette tillot ikke vaktene.

Etter en stund gikk kjæresten til kvinna som hadde slått henne en tur utenfor lokalet. Nordmørskvinna tok da opp en tom ølboks som lå på bakken og slo ham uten forvarsel i hodet med denne. Han falt sammen og ble liggende på bakken.

Dørvakta fikk med seg hendelsen og ble et sentralt vitne under rettssaken.

Husket ikke

Kvinna nektet straffskyld, blant annet fordi hun ikke husket stort fra kvelden. Hun husket ikke å ha slått noen. Hun mente også at dørvakta kunne ha blandet henne sammen med noen andre. Dette trodde ikke retten på.

Mannen som ble slått ned ble sendt til legevakt. Her ble det påvist en lettere hjernerystelse.

Fikk samfunnsstraff

Nordmørskvinna ble sist høst dømt for vold mot politiet etter å ha sparket en politibetjent. Dette ble regnet som straffeskjerpende. I formildende retning viste retten til at hun selv var utsatt for voldskrenkelse denne kvelden, men det var ikke fra mannen hun slo ned.

Kvinna har dessuten slitt med sin psykiske helse i flere år. Hun ble dømt til samfunnsstraff i forrige voldsdom, og Romsdal tingrett kom under tvil fram til at samfunnsstraff ville være beste løsning også denne gangen.

Hun ble etter dette dømt til 60 dagers samfunnsstraff med 120 dagers gjennomføringstid. Hun ble frifunnet for kravet om oppreisningserstatning og ble heller ikke ilagt saksomkostninger.