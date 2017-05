Flisekompaniet flytter til Montér

Både Flisekomapiet og Montér Molde eies av Optimera. Nå samlokaliseres de to forretningene i byggvarehuset til Montér. Fra 8. juni vil kundene på Montér kunne kjøpe fliser og byggevarer under samme tak. Da åpner nemlig Flisekompaniet en egen avdeling i byggevarehuset.

Montér Molde disponerer i dag 8200 kvm salgsareal. Av dette disponerer butikken 2500 kvm. Her skal Flisekompaniet bli en integrert del, og de får ca 210 kvm til rådighet.

– Butikken er bygd om og tilpasset Flisekompaniets konsept. Vi vil derfor ha det samme gode sortimentet på byggevarer som tidligere, men nå får kundene også tilgang på et stort kvalitetssortiment innen flis og baderomsmøbler. Helt nytt for oss i Montér Molde er blant annet skifer og natursteinsprodukter, sier Tore Bringslid, daglig leder hos Montér Molde, i en pressemelding.

Han gleder seg til å få flere medarbeidere med seg på laget.

– Vi har høy kompetanse i byggevarehuset fra før, men vi kan ikke så mye om fliser. Flisekompaniet har levert fliser siden 1979 og er eksperter på området. Da er det godt at deres egne ambassadører blir med på flyttelasset. Kompetansen blir bredere og det blir både spennende og lærerikt, fortsetter Bringslid.

Når flisekompaniet flytter inn blir Montér komplette, ifølge Bringslid.

– Den største forskjellen i tillegg til at vi blir en totalleverandør av flis og tilbehør, blir jo selvfølgelig at vi nå leverer komplette bad. Vi får større utvalg av baderomsmøbler og helt nye produkter inn i sortiment. Dette gir merverdier for kundene våre, sier Tore Bringslid.