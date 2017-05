Brunvoll vant storkontrakt på Color Line-ferje

LILLESTRØM: Kontrakten ble kunngjort under den store internasjonale shippingmessa Nor-Shipping på Lillestrøm onsdag, der Brunvoll for første gang går ut og presenterer seg samlet etter oppkjøpet av Scana Volda, med et større produktspekter enn noensinne. Brunvoll har over 40 medarbeidere på messa.

Bekrefter strategien

– Dette er den første kontrakten vi har vunnet som følge av at vi kan framstå med en helhetlig pakke, og som vi sannsynligvis ikke hadde vunnet om vi hadde framstått hver for oss. Kontrakten bekrefter strategien bak oppkjøpet av Scana Volda, sier adm. direktør Odd Tore Finnøy i Brunvoll AS.

Han forteller at de nå jobber med flere nye prosjekter.

– Vi håper at vi nå skal begynne å høste av oppkjøpet, og få en langsom vekst i omsetninga igjen. Det er målet, sier Odd Tore Finnøy.

Nor-Shipping er en av verdens største shippingsmesser og viktigste møteplasser for bransjen.

Ilddåpen

– Nor-Shipping er ilddåpen for oss, der vi framstår som en samlet enhet under Brunvoll-varemerket. Alle produktene fra virksomhetene våre i Molde, Volda og Dalen i Telemark blir nå presentert under Brunvoll-varemerket, sier Odd Tore Finnøy. Brunvoll har også fått ny logo og grafisk profil.

Leverte til Årets skip

For Brunvoll var det også gledelig at kabelleggingsfartøyet "NKT Victoria", som er bygd ved Kleven i Ulsteinvik, ble kåret til Årets skip 2017 under Nor-Shipping. Brunvoll har nemlig levert thrusterne til fartøyet.

Markedsdirektør Per Olav Løkseth sier at Nor-Shipping er en svært viktig møteplass for Brunvoll. Sist helg hadde de hele det verdensomspennende agentnettet sitt samlet i Molde. Agentene er nå på Nor-Shipping, og har også med seg kunder.

Color Line

Kontrakten med Ulstein Verft er den første komplette systemleveransen fra Brunvoll etter oppkjøpet av Scana Volda, som nå heter Brunvoll Volda.

Fartøyet Brunvoll skal levere utstyrspakke til, er den nye såkalte hybrid ro-pax-ferja "Color Line Marine". Utstyret fra Brunvoll skal leveres i april 2018.

– Kontraktsverdien er i underkant av 40 millioner kr, avhengig av hvilke opsjoner som velges – og som enda er åpne, sier Odd Tore Finnøy.

Systemleveransen fra Brunvoll består av gir- og propellanlegg, sidethrustere, ror og styremaskin og styresystem.

Framdriftssystemet er bygd for hybrid framdrift, og designa for diesel-, mekanisk-, elektrisk- eller batteridrift. Leveransen inkluderer styresystem for framdrift, posisjonering og manøvrering.

– Dette er en banebrytende kontrakt for oss, sier adm. direktør Hallvard Pettersen i Brunvoll Volda.

«Next Generation Ship»

– Vi er stolt over å ha blitt valgt som leverandør til dette skipet, som også er tildelt «Next Generation Ship Award» her på Nor-Shipping, sier Hallvard Pettersen.