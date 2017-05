– Fy f… Jeg har aldri vært med på noe lignende

Den Monaco-baserte investoren fra Molde, Arne Fredly, har investert i en Bugatti Chiron til 30 millioner kroner. Nå har han endelig fått den overlevert.

Ifølge Dagens Næringsliv (krever abonnement) skal han være den niende personen i verden som får hendene i en Bugatti Chiron.

Den beste bilen han har kjørt

Chiron er arvtakeren til Bugatti Veyron, som Fredly tidligere har hatt tre av i sitt eie. To av dem solgte han videre.

– Det er en fantastisk bil. Jeg har målt 1,6 G under akselerasjon, og det er helt klart den beste bilen jeg har kjørt. Men det er en cruiser og ikke en banebil, sier Fredly til Dagens Næringsliv.

Bugatti Chiron har 16 sylindere, åtte liter, og har fire turboer som til sammen yter 1.500 hestekrefter. Bilen skal produseres i 500 eksemplarer, og koster 2,4 millioner euro. Ifølge avisa har Fredly bestilt en lakk som alene koster 2,4 millioner kroner. Bilen er mørkerød og i karbon.

– Har tatt helt av

Investoren har i en årrekke kjøpt og solgt eksklusive sportsbiler, og overfor DN anslår han at bilparken nå er verdt mellom 160 og 180 millioner kroner.

– Markedet for super/hyper-biler har tatt helt av. Det kan på mange måter sammenlignes med kunst som finnes i begrenset opplag, men disse kan kjøres, sier Fredly til avisa.

Til Nettavisen har han sagt at det er en fornuftig galskap i bilinteressen hans:

– Jeg må være så ubeskjeden å si at jeg kan litt om denne typen biler, og dermed er det også mulig å tjene penger på hobbyen, har han sagt til Nettavisen.

Til magasinet Bil sier han følgende:

– Jeg handler ikke med kunst, for jeg har ikke nok interesse for det. Det har jeg for bil. Det handler om å følge med på auksjoner og markedet ellers.

Vekker oppsikt

Den nyeste bilen i Fredlys samling gjør null til hundre på 2,5 sekund. Ifølge beregninger har den en toppfart på 462 kilometer i timen, men Bugatti skal ha lagt inn en elektronisk begrensning til 420 kilometer i timen.

Flere av bilene Fredly eier vekker stor oppsikt – også i Monacos gater. Sist høst var en av bilene hans, en McLaren P1 GTR, blant hovedtrekkplastrene under Oslo Motor Show . Fredly eier også en Ferrari LaFerrari verdt omlag tre millioner euro, en Bugatti Veyron og Michael Schumachers Ferrari Formel 1-bil fra 2005-sesongen, som han kjøpte for 14 millioner kroner.

I vinduet øverst kan du se Youtube-videoklipp fra dagen da Fredly fikk overlevert sin Bugatti Chiron. Og her finner du en video som viser litt av interessen rundt bilen – en tilfeldig kveld i Monaco.

– Aldri vært med på noe lignende

I helga la den svenske skistjerna Jon Olsson, som også er kjent for sin store bilinteresse, ut en video på sin Youtube-blogg , der han får sitte på med Fredlys nye superbil.

Åtte minutter ut i videoen får han stige ombord i Arne Fredlys bil.

– Fy f… Jeg har aldri vært med på noe lignende, sier han.

– Vil du få sove igjen, må du ikke sitte på med en slik etter lunsj, sier Olsson etterpå.

– Det var som Star Wars. Helt sykt.