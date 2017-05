Triangel fikk tidenes beste resultat

Moldebaserte Triangelgruppen omsatte i fjor for 74 millioner kroner. Det ga tidenes beste resultat på 8,1 millioner kroner før skatt.

Triangelgruppen, bestående av selskapene Triangel AS, Triangel Solutions AS og Triangel Consulting AS, hadde i 2016 en omsetningsvekst på 21 prosent og en nær tredobling av resultatet. Det ga selskapet en totalomsetning på 74 millioner kroner med et resultat før skatt på 8,1 millioner kroner.

Skyløsninger

Den sterkeste veksten opplever teknologiselskapet innenfor sine IT-løsninger for tids- og ressursstyring. Her har bedriften levert skyløsninger siden 2001, og denne delen av virksomheten står nå for rundt 70 prosent av omsetningen.

– Veksten i 2016 har vært innen både offentlig og privat sektor. I tillegg til å ha fått mange nye kunder, har vi også forsterket vår posisjon hos eksisterende kunder, sier administrerende direktør Jan Eirik Grønset i en pressemelding.

– Generelt ser vi at markedet har blitt mer modent for å ta i bruk skyløsninger. Manuelle arbeidsoppgaver blir automatisert og digitalisert. Ansatte ønsker økt fleksibilitet og involvering ved planlegging av egen arbeidstid. Arbeidsgiver ønsker mindre tid på ressursstyring og bedre kontroll på kostnadene. I en slik hverdag treffer våre produkter godt, sier Grønset.

Lokale kunder

– Våre løsninger for tids- og ressursstyring ble i en tidlig fase utviklet i tett samarbeid med kommunene Molde, Rauma og Nesset. Lokale bedrifter som Aukra Maritime og Kleive Betongbygg har også vært sentrale i utviklingen av løsningene. Gjennom kundedrevet innovasjon har vi utviklet løsninger som bidrar til å løfte våre kunder inn i en digital hverdag, sier Grønset.

– Utviklingen av bedriftens løsninger er i stor grad utnyttelse av politiske virkemiddel. SkatteFUNN og utviklingskontrakter har hatt stor verdi for den betydelige innovasjonen som har funnet sted de siste årene. Vi har hatt stor fordel i oppmykingen av SkatteFUNN-ordningen. Siden 2000 har selskapet årlig brukt rundt 10 prosent av omsetningen på forskning og utvikling. Det er veldig gledelig at denne innsatsen nå begynner å vises på bunnlinja, sier styreleder Per Øverbø.

100 millioner i 2020

Triangelgruppen, som har skapt et ledende teknologisk miljø i Molde, har ambisiøse vekstplaner framover.

– Gjennom mange år har vi utviklet det vi mener er Skandinavias beste totalløsning for tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunene. Det er vårt store satsingsområde fremover. Vi har stor tro på 100 millioner kroner i omsetning innen 2020, sier Jan Eirik Grønset.