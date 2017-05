Sunnmørsasfalt på romsdalsveger

NCC har inngått rammeavtale om asfaltarbeider med kommunene Molde, Aukra, Midsund og Nesset. Årlig vil det bli asfaltert om lag 8.000 tonn for de fire kommunene.

Det var fem kommuner som i april lyste ut en anbudskonkurranse om en rammeavtale for asfaltarbeider. NCC inngikk 11. mai fire delavtaler med kommunene. Distriktssjef Oskar Bøe er meget godt fornøyd med oppdragene og oppstartsmøte er gjennomført.

– At vi vinner fire av fem kommuner i denne anbudskonkurransen, må vi være veldig godt fornøyd med. Kontraktene er nå signert og vi starter opp arbeidet i slutten av mai, sier distriktssjef Oskar Bøe i en pressemelding.

Rammeavtalen gjelder i to år med opsjon for to nye år. Kommunekontraktene bidrar til en solid produksjon ved asfaltfabrikken i Ålesund. I tillegg har NCC en asfaltavtale med Ålesund og 16 omliggende kommuner.