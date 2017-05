Folkemøte om deponi

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» arrangerer tirsdag kveld folkemøte i Nessethallen i Eidsvåg.

Agendaen er protest mot avfallsdeponi for farlig avfall på Raudsand, som Bergmesteren Raudsand AS ønsker å etablere.

Styreleder Kristin Sørheim er møteleder på kveldens arrangement.

Styret vil orientere om sitt syn, og har også med faglig ekspertise på flere felt.

Harald Storvik fra Bergmesteren Raudsand AS vil også få ordet, og det blir anledning til å stille spørsmål og diskutere.

– Det er viktig at folk engasjerer seg, siden sentrale politikere som statsminister, klima- og energiminister og partiledere har sagt at det ikke skal etableres et slik deponi der det er lokal motstand. Derfor er det viktig at befolkningen rundt hele Sunndals- og Tingvollfjorden engasjerer seg, sier styreleder Sørheim.