Carl Bildt til Kristiansund

En av Sveriges mest innflytelsesrike politikere gjennom tidene kommer til Kristiansund. Carl Bildt skal holde innlegg under Desemberkonferansen – en av landets fremste konferanser for olje- og gassbransjen.

Den internasjonale topp-politikeren kommer for å snakke om den norske energileveransen i et globalt perspektiv.

– Han skal rett og slett gi oss det store bildet, sier prosjektleder Christina Hovde i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) i en pressemelding.

Carl Bildt var statsminister i Sverige fra 1991 til 1994 og utenriksminister fra 2006 til 2014. Han var anerkjent for å være en av de fremste utenriksministrene i Europa. I tillegg til å ha lang fartstid i politikkens verden, har Bildt også fartstid i oljebransjen.

– Han er mer enn godt nok rustet til å gi det store bildet på den norske energileveransen. I salen kommer det til å sitte toppledere fra Norges største olje- og gasselskap, nasjonale og regionale politikere samt andre aktører i næringen. Billettsalget er allerede godt i gang, understreker Hovde.

Twitterkonge

I tillegg til å være kjent for sine politiske roller er Bildt kjent for å til daglig ta pulsen på verdenspolitikken, hvor han svært ofte deler sine tanker og meninger om ro og uro i verdenssamfunnet på Twitter og på sin blogg. Den tidligere stats- og utenriksministeren er kjent for å sette en ny standard for bruk av sosiale medier i internasjonalt diplomati.