– Vil vise skiglede

Det siste året har elever ved Freeride Canada-linja på Molde folkehøgskole dokumentert hvordan en hverdag med hundre prosent fokus på ski kan utarte seg. Resultatet ble miniserien «Helt Eventyrlig», som har premiere på Fatstone TV 1. juni.

– Serien retter fokus mot skigleden, og mulighetene til å bruke fjellet og naturen på en kreativ måte. Vi har filmet fra både skisentre og fjelltopper fordelt på hele Vestlandet. Seerne vil rett og slett få et innblikk i livet som skikjører, sier skikjører og produsent Hallvard Folkedal (20) fra Håvik til Romsdals Budstikke.

Ble kontaktet av TV-kanal

Fatstone TV er en landsdekkende ekstremsportskanal som er tilgjengelig i grunnpakken til store leverandører som Canal Digital, Get og RiksTV. Kompisgjengen bak miniserien, som kaller seg for Straight Line Productions, synes det er spennende at produktet deres skal sendes på TV.

– Det startet med at vi laget en mindre serie på begynnelsen av vinteren, bare for gøy. Episodene, som var på ti minutt hver, la vi ut på nettstedet Vimeo. Disse spredte seg, og vi fikk til slutt spørsmål av Fatstone TV om vi kunne tenke oss å lage et lengre produkt som de kunne sende på sin kanal, sier Folkedal.

– Det sa vi selvfølgelig ja til, og har nå jobbet med serien siden februar. Dette er altså ikke en skoleoppgave, men en serie vi har laget på eget initiativ. Serien er filmet med ulike kameraer, som har vært enkle å ha med på tur, og som gir gode og klare bilder, legger han til.

To episoder

Miniserien består av to episoder, som begge varer i en halvtime. Den første sendes førstkommende torsdag 20.00.

– Episoden kommer til å gå i reprise neste torsdag, før den andre episoden sendes torsdag om to uker. Begge episodene sendes også via livestream på nett, sier Folkedal. Han synes det er fantastisk å få vise fram sporten han brenner for til et større publikum:

– Begge episodene er himla kul, så jeg gleder meg til å se de på TV. Jeg håper så mange som mulig får sett serien, og at den kan bidra til at flere får øynene opp for frikjøring.

– Et år fylt med leik og moro

Folkedal og resten av kompisgjengen var ferdig på folkehøgskolen i begynnelsen av mai. 20-åringen sier at året i Molde har vært over all forventning.

– Det har vært en helt nydelig opplevelse. Jeg hadde lyst på et år hvor jeg kunne stå på ski og få flere venner med den samme interessen. Året har vært bedre enn forventet. Det har vært et år fylt med bare leik og moro, og noe jeg virkelig kan anbefale andre, sier han.

Takker kompisgjengen

Kanalsjef Matias Nordahl Carlsen sier at Fatstone TV ønsker å inspirere folk til å leike seg og ha det gøy i naturen.

– Dette gjør den skiglade gjengen fra Molde folkehøyskole «helt eventyrlig» bra! Den genuine skigleden som vises, sammen med den fantastiske naturen i Romsdalsområdet, kan inspirere hvem som helst til å ta turen ut. I tillegg har gjengen et sunt forhold til risiko, som vi synes det er viktig å videreformidle til folk som driver med eller ønsker å drive med ekstremsport. Det er lagt ned et solid stykke arbeid i produksjonen av serien, som er vakkert filmet og redigert, og vi ønsker å sende en stor takk til gjengen på Molde Folkehøyskole som ønsker å vise miniserien hos oss! Vi ønsker oss mer innhold som dette, sier han.