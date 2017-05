– Deponi-nei basert på skremselspropaganda

Molde Venstre sendte mandag ut pressemelding om at de går mot deponiplanene på Raudsand. Dette var i tråd med vedtak i styret i Møre og Romsdal Venstre.

Venstre skeptisk til deponi på Raudsand Både fylkespartiet og lokallaget i Molde seier nei.

Nestleder og kommunestyrerepresentant i Molde, Frank Stenløs, stiller seg ikke bak vedtaket og har sendt ut sin egen pressemelding.

– Det er ikke et samlet Molde Venstre som ber om at deponiplanene på Rausand stoppes. Undertegnede kan forstå at mange kan være skeptisk til deponiplanene, men jeg kan ikke stå bak disse uttalelsene, som etter mitt skjønn er basert på følelser, skremselspropaganda og delvis antagelser, skriver Stenløs i sitt svar.

– Forsvarlig

Han mener konsekvensutredningen og påfølgende høringsprosess vil vise om det er forsvarlig å jobbe videre med disse planene, og han velger å være positiv til deponiplanene inntil et eventuelt resultat av utredningen tilsier at man bør si nei.

Derfor er Raudsand aktuell for giftdeponi – Norge sender sjøl farlig avfall ut av landet, og har plikt til å ta imot, sier statssekretær

– Avfallet som skal deponeres må og skal lagres i Norge, og jeg er sikker på at hele regionen kan komme til å nyte godt av dette om Nord Europas mest moderne og miljøvennlige anlegg for håndtering og deponering av farlig avfall, med flere hundre sårt tiltrengte arbeidsplasser legges til Rausand i Nye Molde kommune. Og Hydro Sunndal som er en stor leverandør av farlig avfall vil ha avfallshåndteringsanlegg og deponi bare noen kilometer fra sitt eget anlegg, skriver Stenløs.

– Se til Langøya

Han viser også til erfaringene med dagens deponi på Langøya.

– Dagens deponi som antas å være fullt i 2022 etter 30 års drift, ligger idyllisk til i vakre Oslofjorden. Og allerede nå planlegges en storstilt utbygging av flere hundre fritidsboliger midt oppe på anlegget, og det foreligger tegninger på småbåthavn med plass til 275 fritidsbåter der skipene i dag legger til kai. Dette hadde ikke skjedd om området var forurenset og farlig, skriver Frank Stenløs som er glad for at det stilles kritiske spørsmål om deponiplanene.

– Men jeg er sånn skapt at jeg velger å se mulighetene, og stiller meg positiv til tiltak som kan utvikle regionen og skape arbeidsplasser, avslutter nestlederen i Molde Venstre.