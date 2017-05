Væpnet aksjon i Sunndal

Etter en ordensforstyrrelse ved 22-tida søndag kveld gikk politiet til bevæpnet aksjon i Tredalsområdet i Sunndal.

To personer ble pågrepet etter observasjon av et våpen.

- Naboer meldte klokka 21.55 fra da de observerte at en mann med noe de mente var et skytevåpen, nærmet seg et hus i nabolaget, opplyser Tove Anita Asp ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romasdal til Rbnett.

Politi fra Sunndal, Tingvoll, Kistiansund og Molde ble satt inn i aksjonen, der altså to personer ble pågrepet.

- Pågripelesen skjedde uten dramatikk, opplyser Asp. Politiaksjonen ble avsluttet klokka 22.30.

En mann i 30-årene sitter fremdeles i arrest etter at aksjonen.

- Han er siktet for besittelse av våpen, og truende oppførsel, seier Asp.

Våpenet, eller den våpenlignende gjenstanden, er ikke funnet.

Den andre pågrepne, en mann i slutten av 20-årene, ble satt fri i løpet av natten.

Asp ønsker ikke å gi nærmere detaljer om hendelsesn, og viser til at saken er under etterforskning.