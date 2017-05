Mann skal ha tatt seg inn i to boliger

En mann i midten av 20-årene ble pågrepet av politiet klokken 06.55 søndag morgen, mistenkt for tyveri fra en bolig på Nordlandet i løpet av natten.

Ifølge politiet mistenkes mannen også for å ha tatt seg inn i en ytterligere bolig, også denne på Nordlandet, på morgenkvisten. Beboere på begge adressene var hjemme da forholdene ble begått.

– En mann ringte og fortalte at han hadde våknet av at det lå en fremmed mann ved senga hans. Da han spurte hva mannen gjorde der, fikk han til svar at han hadde gått feil, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad til Tidens Krav .

Mannen er satt i arrest, og vil bli avhørt i løpet av dagen.