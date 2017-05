Inviterer til folkemøte om deponiplanene

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», som ble etablert i april i år, jobber for å stoppe deponiplanene på Raudsand. Tirsdag 30. mai inviterer de til et åpent folkemøte i Nessethallen i Eidsvåg.

– Vi mener denne saken har gått under radaren for folk flest, og at det er viktig å bidra til folkeopplysning – også om mulige negative sider ved etablering av et deponi for farlig avfall. Nå er plan for etablering av deponi 2 på høring. Hvis dette går gjennom uten at det blir stilt nødvendige spørsmål, er vi redd for at også giftdeponiet vil skli gjennom i neste runde, sier styreleder Kristin Sørheim til Rbnett.

Ulike innlegg

Når møtet begynner klokken 19.00, vil styret orientere om sitt syn på konsekvensene ved en eventuell etablering av avfallsdeponi.

Det vil også bli innlegg fra ulik faglig ekspertise, samt anledning til å stille spørsmål og diskutere.

– Vi har folk i gruppa med ekspertise innenfor geologi, biologi og andre relevante fagfelt, og vi vil få inn minst en helt ekstern innleder. Harald Storvik vil også få ordet til å redegjøre litt for planene, sier Sørheim.

– Viktig med engasjement

Hun håper så mange som mulig tar turen til Nessethallen førstkommende tirsdag.

– Møtet er like viktig enten det kommer ti eller 100, mener Sørheim.

– Hvorfor er det viktig at innbyggerne engasjerer seg i denne saken?

– Fordi sentrale politikere som statsminister, klima- og energiminister og partiledere har sagt at det ikke skal etableres et slik deponi der det er lokal motstand. Derfor er det viktig at befolkningen rundt hele Sunndals- og Tingvollfjorden engasjerer seg. Vi må få vite om folk faktisk vil ha dette, når de får kunnskap om hva det innebærer, sier hun.