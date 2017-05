Har besteget Mount Everest to ganger på én uke

Tidligere denne uken kunne Kilian Jornet dele nyheten om at han hadde nådd toppen av Mount Everest natt til mandag. Han besteg fjellet, som raver 8.848 meter over havet, via den tradisjonelle ruten langs nordsiden, uten ekstra oksygen eller tau.

Søndag melder Jornet på sin Facebook-side at han nok en gang har besteget verdens høyeste fjell. Fra han forlot Advanced Base Camp, som ligger 6.500 meter over havet, brukte han 17 timer opp til toppen. Heller ikke denne gangen brukte han ekstra oksygen.

Han skal nå ha returnert tilbake til Advanced Base Camp, hvor han hviler sammen med Seb Montaz.

Mount Everest var det siste fjellet i Jornets prosjekt «Summits of mye life», hvor den Måndal-bosatte spanjolen skulle bestige de syv mest kjente fjellene i verden på kortest mulig tid.

