Båt funnet drivende: Person hentet opp av sjøen

(Sunnmørsposten) : Det ble søkt med helikopter, redningsdykkere og båter i fjorden utenfor småbåthavna i Måndalen etter at en lettbåt blei funnet drivende søndag formiddag.

Klokka 13.14 ble en person funnet og bragt til land. Personen er fraktet med luftambulanse til St. Olavs Hospital i Trondheim for videre behandling, melder politiet 13.48.

– Søket er avsluttet. Savnede er funnet, og helsepersonell har overtatt. Jeg kjenner ikke tilstanden til personen, sier redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Smp.no.

– Det var Sea King-helikopteret som først observerte personen. Så ble redningsskøyta Mærsk, som var den nærmeste båten, bedt om å plukke vedkommende opp. Personen ble hentet i land og overført. Vi har fått bekrefta at han var aleine i båten, og kjenner identiteten til vedkommende, sier Viste.

Personen ble funnet i Vollabukta.

Motoren tilkoblet

Den store leiteaksjonen blei satt i gang etter at en lettbåt blei funnet drivende. Motoren på båten var nede og tilkoblet, og politiet etterlyste tips som kan sette dem i kontakt med eier. Like før klokka 12 meldte politiet at det blei satt i gang leiteaksjon.

– Det blei gjort funn av en båt med diverse om bord som gjorde at vi ønsket å iverksette søk. Det er mistanke om at noen har falt over bord, sa redningslederen til Smp.no da.

Sea King fra Ørlandet ble sendt til Rauma for å bistå. Det samme ble redningsskøytene Mærsk og Det Norske Veritas. Også brannbåten fra Molde, to hjelpekorps og brannmannskaper bisto i søket.

Redningsdykkere fra Ålesund rykket ut sammen med ambulansehelikopteret, mens dykkerbilen kjørte etter. Dykkerne søkte i fjorden.

Operasjonsleder Ole Wulvik opplyste til Smp.no at det ble gjort både strandsøk og overflatesøk. Det blei lett med utgangspunkt i småbåthavna i Måndalen.

