(Sunnmørsposten) : Det søkes med helikopter, redningsdykkere og båter i fjorden utenfor småbåthavna i Måndalen etter at en lettbåt blei funnet drivende søndag formiddag.

– Sea King gjennomfører grovsøk ute i fjorden, mens det ser ut til at dykkere jobber inne ved havna, sier Torbjørn Eirhammer, Smp.nos reporter på stedet i 13-tiden.

Klokka 13.00 melder brannvesenet at dykkere fra Ålesund er framme på stedet. Det samme er redningsskøyta Maersk.

– Båtene jobber hovedsakelig inne i havna, sier Eidhammer.

Motoren tilkoblet

Motoren på båten var nede og tilkoblet, og politiet har etterlyst tips som kan sette dem i kontakt med eier. Like før klokka 12 meldte politiet at det iverksettes leiteaksjon.

Politiet ber personer med opplysninger om båten eller eier om å ringe 02800.

– Det er funnet en båt drivende med diverse om bord som gjør at vi ønsker å iverksette søk. Dette blir gjort. Det er mistanke om at noen har falt over bord, sier redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen på Sola til Smp.no 12.15.

Sea King-helikopteret på Ørlandet er framme og bistår.

– Også redningsskøytene Det Norske Veritas II og Mærsk bistår i søket. Det samme gjør brannbåten fra Molde, sier Viste.

Også dykkere fra Ålesund og mannskap fra Molde og brannvesen deltar i leiteaksjonen.

Strandsøk og overflatesøk

– Det blir gjort strandsøk og overflatesøk med helikopter og leitemannskaper. Vi har ikke oversikt over hvor mange personer som leiter, men det er to hjelpekorps pluss redningsskøytene, brannbåten, Sea King-helikopter og et helikopter med dykkere fra Ålesund, sier operasjonsleder Ole Wulvik i politiet i Nordmøre og Romsdal.

– Det er status nå, sier han klokka 12.40.

Det leites med utgangspunkt i småbåthavna i Måndalen, opplyser Wulvik.

Saken ble først publisert på Sunnmørsposten .