Ber skiløper melde seg etter skred i Rauma

Andre turløpere i området, som var vitne til skredet, varslet politiet lørdag ettermiddag. De skal ha sett en skiløper som tilsynelatende sto fast etter å ha løst ut skredet ved Alnestind. Fjellet ligger på grensen av Rauma og Norddal.

- Han eller hun har sikkert revurdert veivalget etter at skredet gikk og skal etter hvert ha klart å kjøre ned selv. Det skal ifølge øyenvitner ha gått fint, sier operasjonsleder Ole Wulvik ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

- Vi savner ingen foreløpig, og vi antar at dersom denne skiløperen hadde savnet noen så hadde han/hun alarmert oss. Vi ønsker allikevel å komme i kontakt med personen slik at vi får bekreftet at ingen er savnet. Så dersom det er noen som kjenner seg igjen i dette ønsker vi at de tar kontakt.

Wulvik opplyser at en patrulje er på stedet.

Etter nærmere samtaler med vitner på stedet, kan politiet opplyse at det fortsatt ikke er noe som tyder på at noen skal ha blitt tatt av skredet.

Skiløperen som ble observert i fjellet skal ha forlatt stedet i bil, politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med personen.