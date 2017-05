50 nasjoner farget byen

At Molde er en internasjonal by med innbyggere fra alle verdens hjørner ble ettertrykkelig slått fast på lørdagens arrangement i sentrum. Den flerkulturelle markeringen har aldri vært større enn årets.

Flyktningetjenesten i Molde maktet denne gang å få med deltakere og utstillere fra et stort antall nasjoner. Ikke bare nasjoner i Asia og Afrika var representert. Også innbyggere fra Tyskland, Polen og Nederlag var med og satte farge på byen. Det var ikke deltakerne som var mange. Også publikum i et stort antall bidro til at det var trangt på Rådhusplassen.

Mat og matkultur var deltakernes hjemland utgjorde kjernen i arrangementet. Men også de mange kulturinnslagene fra scena gjør Flerkulturell dag til en fargerik festdag med deltakerne fra tett innpå 50 nasjonene.

Sjøl om kvinner og menn, barn og voksne, smilte om kapp med den varme sommersola, er ikke alt like smilende og hyggelig. Flere av flyktningene som avisas reporter snakket med forteller om hverdager som kan være vanskelig å fylle med et meningsfullt innhold. Det å komme i kontakt med fastboende er ikke alltid like enkelt. Også det å skaffe seg en jobb er en krevende utfordring for mange av de som har flyktet fra en urolig verden til et nytt liv i Molde. Les mer om det i mandagsavisa.