Vindtrøbbel for SAS i Kristiansund

To ganger de siste dagene har ikke SAS klart å lande i Kristiansund på grunn av vindforholdene. Første gangen var det vindretningen som gjorde at Osloflyet måtte returnere til Gardermoen da det var kommet til lluftrommet over Dombås. Torsdag ble ettermiddagsflyet omdirigert til Molde.

Tidens Krav har konfrontert SAS og fortalt at «byens innbyggere er rasende» over at SAS ikke kan lande på Kvernberget «når det nesten ikke er snakk om vind». Da flyet ble omdirigert til Molde, var det frisk bris i Kristiansund, mens det var lett bris i Molde.

Det er de litt mindre Bombardier CRJ-flyene som får trøbbel med enkelte vindforhold, og dette har rammet nordmørsflyplassen to ganger den siste uka.

Randi Eggerholm i SAS sier til Tidens Krav at vinden i Kristiansund er problematisk for noen typer fly. De satte inn Boeing-fly på de to neste avgangene, og disse gikk som normalt.