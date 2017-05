Human-Etisk vil ha tilsyn med skolene

Human-Etisk forbund i Møre og Romsdal ber nå Fylkesmannen føre tilsyn med barne- og ungdomsskoler slik at de sikrer alternativ undervisning til elever som ikke skal delta på skolegudstjenester. Forbundet vil også at Fylkesmannen ser til at det ikke drives øving til gudstjeneste i KRLE-faget og annen forkynnende aktivitet i skolen.

I brevet som ble sendt fredag, skriver forbundet at de har fått tilbakemeldinger fra foreldre og foresatte flere steder i fylket om at skolene ikke følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer.

– Vi har også fått tilbakemelding om at skoler har innrømmet at feil undervisning og manglende informasjon har blitt gitt og at skolene har beklaget dette, skriver fylkesleder Sverre Støren.

– Alternativ undervisning mangler enten helt eller er mangelfull. Dette gjelder også informasjon og påmelding knyttet til oppleggene. På enkelte skoler oppfatter foreldrene seg motarbeidet eller tilsidesatt, og noen skoler følger ikke opp regelverk og anbefalinger på en positiv måte, skriver Støren som også legger til at flere skoler har gode alternative opplegg.

Human-Etisk Forbund ønsker at skolen skal være fri for forkynnende aktiviteter.

– Når barn deles inn i aktivitet etter religion og livssyn i skoletida, skapes en ekskludering som vi finner uheldig. Så lenge aktiviteter som fører til en slik inndeling foregår, må regelverket for fritak følges på en positiv måte, skriver Støren.