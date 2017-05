Eksadvokat fra Romsdal tiltalt for grovt bedrageri av egne klienter

Den tidligere advokaten, som er i 60-årene og fra Romsdal, skal ha lurt sine egne klienter for over to millioner kroner, og skal også ha bedratt en investor for tre millioner kroner. Det opplyser Økokrim, som har tatt ut tiltale mot mannen for grov utroskap, grovt bedrageri, grove bokføringsovertredelser, og overtredelse av eiendomsmeglingsloven.

Ifølge Økokrim skal mannen blant annet ha solgt et hus for en klient i 2012, men tok selv 850.000 kroner fra salget og investert pengene i et eiendomsprosjekt han var involvert i. Samme år skal han også ha fått en bankremisse på 150.000 kroner fra klienten, men han satte inn pengene på sin private bankkonto samme dag, uten at kunden mottok tjenestene som hun betalte for, ifølge Bergens Tidende .

– Etterforskningen har vært krevende, både på grunn av de store manglene i bokføringen og siden advokaters taushetsplikt har begrenset politiets mulighet for innsyn i virksomheten, kommenterer politiadvokat Åsne Hana Torgersen.

Mannen, som drev advokat- og eiendomsmeglervirksomhet i Bergen, mistet advokatbevillingen i 2015 på grunn av manglende regnskapsføring, ifølge avisen.

Forsvarer Per Magne Kristiansen sier hans klient er gjort kjent med tiltalen, men at han ennå ikke har fått diskutert innholdet med ham.

– Men jeg vet at han er svært uenig i det som står der. Og mye av tiltalen er basert på formalia, sier Kristiansen til avisen.