– Hele museet er jo som en stor, naturlig leikeplass allerede! understreker museumsdirektør Jarle Sanden.

– Her kan man klatre i trær og leike hele året, i trær, bekker og ake eller stå på skøyter om vinteren, fortsetter Sanden.

Strategisk plassert stativ

Siste tilskudd til «det nye» museet er en tilrettelegging av dalen mellom den gamle bygata og Krona, og nordover ned mot Moldelivegen.

Utenfor museumsbygget Krona er det nå montert et splitter nytt klatrehus – for tida avsperret i påvente av at det skal gro til på bakken rundt.

– Stativet er strategisk plassert utenfor kafeen, der vi også vil ha uteservering utover sommeren. Tenk deg så fint det blir i solveggen! sier Sanden, som peker på at museet skal være et sted hvor flere generasjoner kan kose seg og være aktive sammen.

– Det gjelder både inne og ute – og hele året, sier Sanden.

Valgte moderne løsning

Han forteller at de droppet klassisk dissestativ og sandkasse til fordel for et moderne leikeapparat.

– Det er kostbare saker, som stiller krav til sikkerhet, men det har blitt mye spennende å velge i på markedet nå. Stativet vårt er både rart og fint! Vi kunne imidlertid ikke ha det for høgt, slik at det konkurrerte med hovedbygget, forteller museumsdirektøren.

Vil ha barkebåten tilbake

Rundt Krona har det blitt noen nye stier, og skogen er ryddet.

– Vi har fjernet krattskog, plantet noen trær og lagt til rette for bekkevandring. Når det vokser til med naturlig grønt nå, er det et spennende og trygt område å utforske for både barn og voksne, sier Sanden, som gjerne ser at de gamle barkebåtene kommer tilbake.

– Det er kjekt å kunne følge sin egen barkebåt bortover bekken, eller ta med ei fjøl med mast på heimefra? tipser han.