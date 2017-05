Forsøkte seg på Mount Everest samme helg som flere omkom

Det er en en kort sesong iløpet av året hvor det er forhold til å bestige verdens høgeste fjell, Mount Everest (8848 meter over havet), i Nepal. Og den siste uka har flere hundre personer nådd toppen, på det som kanskje har vært tidenes travleste sesong på fjellet. Flere år med dårlige forhold har gjort at ekstra mange ville forsøke i år.

Kilian Jornet prøvde å sette ny rekord, men måtte bruke mer tid enn planlagt på grunn av sjukdom. Guri Anne Hansen, som bor i Isfjorden, fikk en dramatisk tur.

Fikk oksygentrøbbel

Adresseavisen og Åndalsnes Avis har skrevet at oksygenflaskene hun skulle bruke bare inneholdt en fjerdedel av den mengden oskygen hun trengte.

– Av 16 oksygenflasker jeg og sherpaen skulle bruke, var det mangler med ti av dem. Hadde jeg prøvd toppstøtet ville jeg risikert livet, sier Hansen til Åndalsnes avis. Turen stoppet dermed på 8000 høgdemeter og camp 4. Dårlige værforhold gjorde også sitt til at forsøket ble avbrutt.

– Men jeg er glad jeg valgte livet. Og det fikk jeg også applaus for av andre sherpaer som synes jeg gjorde et godt valg. Det er jo mye galskap her oppe, og to mista livet bare i går. Jeg forholdt meg til fakta og på bakgrunn av den dårlige værmeldingen valgte jeg å snu, og komme ned i live, utdyper Hansen til Åndalasnes Avis, som fikk tak i henne på Skype fra Katmandu.

Rekord

Hun er ikke den eneste fra fylket som forsøkte seg på verdens tak, Ingvild Marie Settemsdal fra Sunndal lyktes med sitt forsøk den 22 mai. På veg ned fikk hun tilbud om å bestige Lhotse også, verdens fjerde høgeste fjell.

– Jeg tror hun er den første nordmannen og den andre kvinnen i verden som tar begge disse toppene på under et døgn, sier søster Tora Settemsdal til NRK. Ingvild er fortsatt uten internett i Nepal.

To nordmenn skal ha besteget begge toppene tidligere. Cecilie Skog og Sven Gangdal, men det skjedde med flere års mellomrom. Lhotse ligger i Khumbu i Nepal, like ved Mount Everest. Fjellet er 8.516 meter høgt.

Det har vært flere dødsfall ved Mout Everest denne sesongen. Antallet omkomne i årets klatresesong er oppe i minst ni på den nepalske siden av verdens høyeste fjell, skriver Himalayan Times.