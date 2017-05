Slår alarm om domstolene

Domstolene i Møre og Romsdal har gått sammen om et felles brev til stortingspolitikerne på Mørebenken. De er bekymret for saksbehandlingstider på opptil to år, stillingsstopp, vakante stillinger og uhensiktsmessige lokaler.

– Det er kortsiktig politikk i en moderne velferdsstat dersom politikerne ikke satser mer på domstolene, heter det i brevet fra domstolene.

Frustrasjon og uro

De uttrykker frustrasjon og uro over den vanskelige situasjonen.

– Domstolene har over flere år hatt en negativ økonomisk utvikling til drift. Når vi i tillegg er rammet av ABE-reformen, er det all grunn til å stille spørsmål ved den politiske prioriteringen av ressurser til vår sektor, skriver domstolene i brevet som er signert av Svein Eikrem, Elisabeth Wiik, Fredrik Meringen og Anne Kari Melbø.

Flere av domstolene har de siste åra hatt store økonomiske underskudd til tross for redusert bemanning og pålegg om å ikke fylle opp vakante stillinger.

Lang ventetid

Nå øker saksbehandlingstida både i alminnelige domstoler og i jordskiftedomstolene. For jordskiftesaker er ventetida opp mot to år.

– Lengre ventetid for saksbehandling medfører praktiske og økonomiske merbelastninger for partene. Det at folk ikke får sin rett i rett tid, kan medføre fare for rettssikkerheten, skriver domstolene.

De ber nå politikerne sørge for at man får råd til å ansette folk i de vakante dommerstillingene.

Molde har i mange år ventet på å få det planlagte tinghuset, men nå er disse planene skrinlagt. Det jobbes med å modernisere lokalene i Fylkeshuset. I brevet tar domstolene også opp problemene med umoderne lokaler.

Sakker akterut

– Det er avgjørende for tilliten til rettssystemet at domstolene framstår som moderne. Det krever investering i utstyr og lokaler. I dag går den tekniske utviklingen raskt, og vi føler i stor grad på at brukerne rundt oss har forventninger som vi av praktiske og tekniske grunner ikke har mulighet til å innfri. Manglende investeringer til domstolene over flere år gjør at behovene nå er store, skriver de i brevet til Mørebenken på Stortinget.