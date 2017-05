Populær dag på museet

Onsdag var det internasjonal dag på Romsdalsmuseet med 300 elever fra Voksenopplæringa på besøk.

Weldegebriel fra Eritrea var en av de som fikk prøve pil og bue.

– Jeg har aldri prøvd før, men det var veldig spennende, så jeg ville prøve mange ganger! sier han til Romsdals Budstikke.

Muhammed og Ahmed fra Syria var også store fan av bueskytingen, som ble gjennomført med kyndig hjelp fra Bjørn Ølander og Hilde Stenmark Kvennes fra Romsdalsmuseet, kledt i flotte vikingedrakter.

– Mange på Voksenopplæringa kommer fra byer, og har aldri prøvd før, mens andre har det. Uansett synes de det var veldig artig, sier Ølander.

Han viser til at pil og bue er et universelt redskap.

– Man regner med at det har eksistert i alle land på et tidspunkt. De første som kom til Norge, hadde trolig pil og bue, for det er funnet rester som er hele 11.000 år gamle, sier Ølander.