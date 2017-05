Nesset vant ikke fram med klagen

Både Nesset og Molde kommuner reagerte da Nesset i det nye politikartet ble plassert sammen med Sunndal og Tingvoll - og ikke med Molde som Nesset skal bli en del av når kommunene slås sammen.

Nå har Justisdepartementet endelig avvist klagen fra Nesset. Bare tre av 72 klager ble tatt til følge, og Nesset var ikke blant dem.

Dette betyr at Justisdepartementet støtter Politidirektoratet og politimesterens forslag om å plassere Nesset inn sammen med Sunndal og Tingvoll - med tjenestesteder i de to sistnevnte kommunene.

Politimesteren pekte på at Nesset i dag er avhengig av Sunndal for å få tilfredsstillende vakt- og beredskapsordninger. Han åpner for at dette kan vurderes på nytt etter at Nesset har blitt en del av Molde og når man skal evaluere nærpolitireformen.

Justis- og beredskapsdepartementet har omgjort klagene fra Hemnes kommune (Nordland politidistrikt), Stranda kommune (Møre og Romsdal politidistrikt) og Aurland (Vest politidistrikt). Disse kommunene får dermed behold sitt tjenestested.