Politi og ambulanse rykket onsdag ettermiddag ut til et trafikkuhell på fylkesvei 64 ved Frodehuset i Eide.

Her skal en det ha vært et sammenstøt mellom en motorsykkel og en bil. Ifølge politiet, som fikk melding om ulykken klokken 18.02, er føreren av motorsykkelen bevisst og oppegående. Vedkommende klager over smerter i hodet.