Inviterer til skogsløp mot ALS

– Jeg har sjøl løpt minsterunden rundt Øverlandsvannet noen ganger og skal prøve meg på den lengste i løpet av uka. Dette blir kjempebra! sier Oda Brøndbo, nestleder i Moldestudentenes helseutvalg (MSH), til Romsdals Budstikke.

Støttes av Høgskolen

Når «Fiolettstafett» arrangeres for andre gang førstkommende søndag 28. mai, har studentene et større apparat i ryggen. Initiativet fra to enkeltstudenter videreføres nå av studentenes helseutvalg ved Høgskolen.

Familiedag i marka

l følge Brøndbo ligger det an til en topp familiedag ved Øverlandsvannet søndag.

– Det blir skattejakt, ansiktsmaling, gratis mat, besøk av en stor bamse og loddsalg med fine premier, lover sjukepleierstudenten.

– Jeg var med som funksjonær i fjor, og det var en veldig fin dag med mye folk, sier hun.

Stafett eller alenegang

Mosjonsløypa går rundt Øverlandsvannet, mens konkurranseløypa på to runder à 4,2 km går forbi Damvokterhytta.

– Hvert lag består av seks personer, men man kan melde seg på alene. Da blir man plassert sammen med andre. Mosjonsløypa kan man gjerne også gå sammen, sier Brøndbo.

Påmelding gjøres på Fiolettstafett.no, Facebook eller på stedet fram til 11.45 på søndag. I tillegg til påmeldingsavgiften på 50 og 100 kroner, vil de gå rundt med innsamlingsbøsser.

Støtter forskning på ALS

I fjor gikk inntektene på hele 12.500 kr til Kreftforeningen. I år går de til den uhelbredelige nervesjukdommen ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose), via ALS Norsk støttegruppe, som støtter forskning på, og de som rammes av, sjukdommen.

– Vi vurderte kreft igjen, men kom fram til at også ALS har blitt mer kjent blant folk nå, og ikke minst trenger støtten. Det er en veldig trist sjukdom, sier Brøndbo, som bekrefter at sjukdommen har gjort inntrykk på helsefagstudentene, som studerer til å bli verne- og sjukepleiere.

– Det er en forferdelig sjukdom, der kroppen bare svekkes og «forsvinner». Det starter gjerne i det små med en liten lammelse, som forverrer seg til at man ikke kan røre seg i det hele tatt utover sykdomsforløpet, og det er ingenting man kan gjøre – ennå, påpeker hun.