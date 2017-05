60 bønder fra fylket markerte seg i Oslo

En delegasjon på 60 bønder og bygdefolk fra nesten alle kommuner i Møre og Romsdal satte sammen med vel 4000 andre fra hele landet sitt preg på Oslo sentrum 23. mai i «Opptog for norsk landbruk».

Tirsdagens bondetog for norsk landbruk og norsk matproduksjon hadde ifølge Oslo politidistrikt en tilslutning fra nesten 4000 bønder og venner av norsk landbruk gjennom Oslos bygater.

– Ni av ti ønsker et landbruk av samme omfang som i dag. Men trygg, norsk kvalitetsmat er ingen selvfølge. Skal vi fortsatt ha matproduksjon over hele landet må det være lønnsomt å bruke matjorda der den er. Bedre inntektsmuligheter for bonden er det viktigste virkemiddelet for å ta vare på mangfoldet i norsk landbruk og den norske kvalitetsmaten. Likevel tilbyr regjeringa jordbruket lavere inntektsvekst enn andre grupper, sier fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag i en pressemelding.

Bakgården i Landbrukskvartalet på Grønland var mer enn full da bønder fra hele landet. Her var det program med oppvarming, appeller, allsang og underholdning, før toget satte seg i bevegelse via Karl Johan til Stortinget. Bønder og bygdefolk fra omtrent alle kommuner i Møre og Romsdal var representert med plakater i toget.

I det timeslange programmet foran Stortinget var det appeller og underholdning av programleder Aasmund Nordstoga, SVER, Sigrid Moldestad, Ravi og Kristiansunds Frode Alnes. Også landbruksminister Jon Georg Dale talte utenfor Stortinget, men fikk «rødt kort» av de demonstrerende bøndene og bondesympatisørene før hele arrangementet ble avsluttet av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.