Sunnmørstråler fortsatt gissel

Reketråleren Remøys skjebne blir nå tatt opp i Stortinget. Liv Signe Navarsete (Sp) vil be utenriksminister Børge Brende (H) om svar på hva han vil gjøre.

Liv Signe Navarsete sitter i utenrikskomiteen på Stortinget og har henvendt seg til utenriksministeren og bedt om et svar på hva regjeringen gjør for å løse den fastlåste situasjonen, skriver Fiskebåt.

Krever 90 millioner for sunnmørstråler Reketråleren Remøy holdes i Murmansk av russisk kystvakt.

I brevet spør hun om når man kan forvente en løsning og peker på at både mannskap og rederi har havnet i en fortvilet situasjon etter at norske myndigheter har gjort en feil.

– Det er maktpåliggende at norske myndigheter handler raskt for å løse saken, skriver hun i spørsmålet til utenriksministeren.

Formell feil

Reketråleren Remøy ble oppbrakt av russisk kystvakt og tatt inn til Murmansk 10. mai, etter at det ble oppdaget en feil i lisensdokumentene som tråleren trenger for å kunne fiske i russisk sone. Der har Kystdirektoratet ikke krysset av for rekefiske i reketrålerens søknad til russiske myndigheter, noe som skulle ha vært gjort.

Tråleren har et mannskap på 17 personer, der to er fra Færøyene og resten er norske. Russiske myndigheter har stilt et kausjonskrav på 90 millioner kroner for å slippe tråleren ut av Murmansk. I påvente av en løsning jobbes det med å få byttet ut mannskapet.

– Hinsides all fornuft

Norsk Sjømannsforbund reagerer kraftig på at russiske myndigheter holder tilbake fartøy og mannskap. De mener russiske myndigheter med sin reaksjon holder mannskapet som gisler og bryter folkeretten med et helt urimelig kausjonskrav.

– Dette er en aksjon fra russiske myndigheter hinsides all fornuft, sier Sjømannsforbundets leder Johnny Hansen. Behandlingen av mannskap og fartøy bringer oss tiår tilbake i tid, mener han.

– Situasjonen kan bringe norske arbeidsplasser i fare om den vedvarer. Forbundet og jeg forventer at utenriksminister Brende prioriterer å få brakt dette i orden umiddelbart. Alt annet er uakseptabelt, sier Hansen i en kommentar.