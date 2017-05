Sp vil bygge sjukehus som planlagt

Etter et to timer langt møte i fylkesstyret i Senterpartiet i Møre og Romsdal seint tirsdag kveld, sendte fylkesstyret ut ei pressemelding der det gjøres klart at det må bygges sjukehus på Hjelset som planlagt.

- Eikrem er aktuelt igjen

Gjennom hele tirsdagen kom det sterke reaksjoner fra Sp-politikere og andre på at Senterpartiet i Kristiansund og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe gikk for to sjukehus, ett på Eikrem og ett i Kristiansund. Bakgrunnen for utspillet var at planene for fellessjukehuset på Hjelset, slik de foreligger nå, er helt uakseptable å gå med på for Toppe og Kristiansund Sp.

- Forutsetningene som var lagt om at fellessjukehuset skulle være et fullverdig lokalsjukehus, er brutt, uttalte Toppe til Romsdals Budstikke tidligere tirsdag.

Ekstraordinært møte

Dette fikk fylkesstyret til å samles om ekstraordinært fylkesstyremøte tirsdag kveld.

I uttallelsen fra fylkestyret vises det til at å legge ned sjukehuset i Molde og Kristiansund, og bygge fellessjukehus er en politikk som ikke er i tråd med Senterpartiets nasjonale sjukehuspolitikk. Men det ble vedtatt av den rød-grønne regjeringa, mot fylkestinget i Møre og Romsdal og Senterpartiet sitt råd.

- Derfor kan ikke Senterpartiet nå fraskrive seg ansvaret for dette vedtaket, skriver fylkesstyret i pressemeldinga.

- Utrolig illojalt

Alle funksjoner

Senterpartiet vil bidra med å sikre det som var forutsetningen for vedtaket om fellessjukehuset, at det skulle ha alle funksjoner som Molde og Kristiansund sjukehus har nå. I tillegg må Senterpartiet bidra til å sikre at det blir planlagt nok sengeplasser, slik at beleggsprosenten ikkje kommer over 85 prosent, vises det til i pressemeldinga.

Vil ikke ha omkamp

Og: Senterpartiet vil arbeide for å sikre at Sjukehuset i Kristiansund blir i offentleg eie, og sikre dagkirurgi og polikliniske tilbud innen de fleste områder.

- Det skal vere dagkirurgi og åpen skadepoliklinikk i Kristiansund hver dag, samt at pasienter pasientar som trenger overnatting etter dagkirurgi, må få tilbod om dette. Sjukehusavdelinga i Kristiansund må også ha akuttberedskap og egen ledelse, mener fylkesstyret i Sp.

- Glem omkamp

Fylkesstyret i Senterpartiet ber nå stortingsgruppa kreve at det foreligger et endeleg vedtatt funksjonsprogram med et innhold som samsvarer med forutsetningene for fellessjukehuset og for sjukehusavdelinga i Kristiansund, før spørsmålet om finansiering og bygging skal opp i Stortinget, og bidra til at det blir bevilget nok pengar.

Vil ikke ha omkamp