Entreprenører tidlig inn i sjukehusarbeidet

Det nye fellessjukehuset på Hjelset innebærer store oppdrag for entreprenører. Høsten 2018 blir fire totalentrepriser lagt ut, og prosjektstyret for nysjukehuset vil ha med seg entreprenørene så tidlig som mulig i prosessen.

En entreprise vil gå på riving av psykiatribyggene på Hjelset. Dette er stipulert til ca 20 millioner kroner, og planen er å starte rivingen i januar 2018.

Se de nye tegningene av det nye sjukehuset Lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal i dag.

To måneder seinere starter infrastrukturarbeidet mellom E39 og sjukehustomta. Denne entreprisen vil bli på omlag 70 millioner kroner.

Deretter kommer de to store: byggentreprisen og teknikkentreprisen. Disse vil trolig komme opp i mellom 600 og 800 millioner kroner hver.

– Vi har valgt å legge opp til én entreprise for byggfag og én for tekniske fag. Et sjukehus har mange komplekse tekniske løsninger som gjør at vi ønsker direkte dialog med tekniske entreprenører, sier Harald Hasfjord, prosjektleder for prosjekteringen.

Konkurranse med forhandling

For entreprisene for bygg og teknikk legger prosjektet opp til en modell med konkurranse med forhandling. Fem entreprenører/team vil bli prekvalifisert i desember 2017 og får mulighet til å delta i konkurransen. Disse må gi pris og komplett tilbud første kvartal 2018.

– Vi gleder oss til høsten og til det videre arbeidet med prosjektet. I tillegg til de fire entreprisene vil prosjektet også komme med om lag 60 ulike leveranser på IKT og 100 leveranser på medisinteknisk utstyr og annet inventar, så her har næringslivet mange muligheter for oppdrag, sier Hasfjord.

Må unngå prissprekk

Styreleder i prosjektet, Olaf Melbø, mener strategien med å involvere entreprenører tidlig i prosessen vil sikre at prosjektet oppnår god framdrift- og kvalitetssikring både i planleggingen og i byggefasen. Erfaringer fra andre sjukehusprosjekt har vist at prosjekt har kommet ut med en faktisk kostnad som er klart høgere enn kalkulert pris. Det må SNR-prosjektet unngå.

– Vi har som mål å la entreprenørene påvirke konstruksjoner, detaljløsninger og designvalg. Vi ser det som en fordel å la dem bidra med leverandørprosjektering framfor å la rådgivere og arkitekter stå alene med prosjekteringen. Vi tror dette vil bidra til bedre gjennomføringsevne og kostnadskontroll, sier Melbø.

Utlysing av arbeid rundt et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund vil komme seinere i prosjektet.