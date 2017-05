Molde brannvesen meldte i 17.30-tiden tirsdag at de hadde rykket ut med brannbåten for å bistå en fritidsbåt med brann i motorrommet.

Brannvesenet startet slukkingen og fikk raskt kontroll over brannen. Et kvarter senere opplyste de at brannen var slukket.

Ingen ble fysisk skadet, og båten er slept til land.