Skal stenge Frænavegen i seks uker

Det er Molde Vann og Avløp KF som i en pressemelding informerer om at Frænavegen mellom Hans Thiis Møllersgate og rundkjøring Moldegårdsveg blir stengt for bilkjøring.

Dette vil gjelde i tidsrommet 29.mai til 7. juli. Årsaken til stengingen er vedlikehold på vann- og avløpsledningene, for å optimalisere driftssikkerheten.

Gamle avløpsledninger

- Strekning mellom Hans Thiis Møllergate og nordover til rundkjøring Moldegårdsvegen har lenge stått på arbeidsprogrammet, men har av forskjellige grunner stadig blitt utsatt. Strekningen har noen av Molde kommunes eldste vannledninger som stammer fra før krigen – 1938. Avløpsledningene stammer fra 1946 og 1983, heter det i pressmeldingen.

De gamle avløpsledningene gjør strekningen veldig sårbar for akutte ledningsbrudd som i utgangspunktet vil skape en uoversiktlig trafikk situasjon i Molde sentrum.

- Molde VA ser at dette vil skape utfordringer i trafikkbildet for perioden på 6 uker og vil bruke ekstra ressurser for å minimalisere anleggsperioden. Publikum blir i perioden henstilt til å benytte offentlige transport middel for å avhjelpe trafikkmengden, skriver kommunen og sier de har utarbedeidet skiltplaner i samarbeid med Vegvesenet for å hjelpe trafikkavviklingen i perioden.

Vegen vil bli åpnet til fellesferien og jazzfestivalen.

Omkjøringsruter

Molde Vann og Avløp informerer om at trafikken nordfra (Frænavegen og Moldegårdsvegen) bli ledet gjennom Fabrikkvegen som ligger på vestsiden av Frænavegen. Dette gjelder ikke tungtrafikk (over 8 tonn).

Trafikken sør og vestfra (Romsdalsgata og Øvre veg) vil bli ledet gjennom Fannestrandvegen. Fabrikkvegen og Fannestrandvegen blir i tidsrommet skiltet med envegs kjøring og parkerings forbud.

All tyngre trafikk, biler med vekt over 8t, vil bli ledet gjennom skilting til å kjøre Storgata begge retninger. Myke trafikanter blir i perioden oppfordret til å benytte parallelle sidegater.