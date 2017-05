Langset krevde ubetalt lønn – vant på alle punkter i retten

Da Larvik tingrett nylig behandlet en sak om et oppgjør for utført arbeid på den nye Farrisbrua, vant Langset på alle punkter.

Trakk seg fra oppdraget

I midten av april i fjor inngikk Safe Exit en kontrakt med entreprenørfirmaet Porr, som sammen med Implenia står for byggingen av Farrisbrua på E18. Safe Exit skulle utføre arbeid på de to tårnene på brua, men som følge av utformingen på disse, var selskapet avhengig av tilkomstteknisk kompetanse.

Safe Exit inngikk derfor en avtale med en underentreprenør for deler av jobben, som gjaldt boring av 72 hull, samt montering av 18 stålplater og ni stålbjelker.

Like før arbeidet skulle starte, trakk underentreprenøren seg fra oppdraget.

Betalte ikke alt

Den 7. juli kontaktet derfor Safe Exit det Molde-baserte selskapet Langset, som takket ja til jobben. Siden det hastet med å komme i gang, ble det ikke gjennomført befaring. Partene inngikk en avtale om løpende fakturering til avtalte time- og enhetspriser. Langset sendte et skriftlig tilbud til Safe Exit over e-post samme dag.

Arbeidet pågikk fra 13. juli til 26. august. Etter å ha sendt timeliste og den første fakturaen uten å få svar, ba Langset om en bekreftelse på at oppdragsgiveren var fornøyd med det utførte arbeidet. Safe Exit kalte inn til et møte 24. august, hvor arbeidet og faktureringen ble diskutert.

Da Safe Exit ikke betalte det totale fakturakravet på 636.198 kroner, kun 150.000 kroner, tok Langset til slutt ut søksmål for tingretten.

«For høye fakturakrav»

Safe Exit mener at arbeidet ble utført på en lite effektiv og hensiktsmessig måte, og at fakturakravet derfor er alt for høyt. Ifølge selskapet ble det fra deres side forutsatt at arbeidet skulle utføres ved motorisert utstyr, og ikke manuelt, da dette ville ta lengre tid.

I retten pekte Safe Exit på at de imidlertid var tvunget til å la arbeidet fortsette, da de risikerte dagbøter fra sin oppdragsgiver Porr hvis ikke.

Full seier

Retten viser til at avtalen mellom de to partene er basert på tilbudet fra Langset, som ble gitt uten befaring. Avtalen inneholder ikke bestemmelser om hverken framdriftsplan eller tidsfrister. Den sier heller ikke noe om motorisert eller elektrisk utstyr. Langset hadde ikke slikt utstyr tilgjengelig, så dersom dette var en forutsetning, ville de ikke tatt på seg oppdraget, mener retten. Retten påpeker også at Safe Exit burde ha reagert tydeligere ovenfor Langset da arbeiderne ankom stedet uten dette utstyret.

I dommen heter det at siden Safe Exit var på anleggsplassen med jevne mellomrom, kunne de enkelt ha vurdert fremdriften, som de i ettertid mener var for treg.

Langset fikk full støtte i retten, hvor det ble fastslått at fakturakravet ikke var for høyt. Safe Exit må derfor betale restbeløpet på 486.189 kroner til Langset, samt saksomkostningene på 154.306 kroner.

Langsets advokat, Bjørn Ketil Myrset, sier til Romsdals Budstikke at de er godt fornøyd med resultatet.

– Den spesielle hellingen på brutårnene gir et spektakulært visuelt inntrykk, men ga utfordringer som gjorde at jobben var mer arbeidskrevende enn oppdragsgiver hadde beregnet. Men så lenge dette var avtalt som arbeid på timebasis, er det bare rett og rimelig at det ble full seier, sier han.