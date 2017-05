Gir grønt lys for Nordøyvegen

Nordøyvegen blir ein realitet - og arbeidet kan kanskje starte allereie i år.

– Eg er glad for at vi no legg fram forslag om finansiering som vil gje fast vegsamband til Nordøyane, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Samferdselsdepartementet la måndag fram forslag om finansiering av ny fylkesveg 659 på strekninga Skjeltene – Harøya i Møre og Romsdal. Prosjektet vil gje fast vegsamband til Nordøyane. Dette betyr eit meir fleksibelt transportsystem og vil bidra til å sikre busetting og næringsliv. Prosjektet omfattar bygging av eitt brusamband og tre undersjøiske tunnelar.

– Nordøyane har hatt ei offensiv næringsutvikling, mellom anna med store bedrifter som leverer utstyr til den maritime industrien. Ein ny fylkesveg vil redusere transportkostnadane for både næringsliv og privatpersonar, seier Solvik-Olsen.

Første spadetak i haust Stor interesse for framdrift av Nordøyvegen

Finansieringa er basert på fylkeskommunale midlar og bompengar. Det kan vere mogleg med anleggsstart i 2017 og opning for trafikk i 2023. Det er lagt opp til at prosjektet skal inngå i eitt av dei nye regionale bompengeselskapa når desse er etablert.