Brann, politi og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en boligbrann i Fjellbruvegen i Molde, hvor flammene sto ut av vinduet i den øverste etasjen.

Like før klokken 16.50 meldte 110-sentralen i Møre og Romsdal at brannvesenet var fremme ved stedet, og at de iverksatte slukking. Det var ikke fare for spredning.

Da Rbnett snakket med politiet klokken 17.00, sa operasjonslederen at de hadde ingen indikasjoner på at det befant seg folk i boligen.

Klokken 17.20 opplyste politiet at alle som bor i huset har blitt gjort rede for, og at det var ingen inne.

En halvtime senere melder brannvesenet at de har kontroll på brannen, og at de nå driver etterslukking og arbeider med restverdiredning.

Både brannvesenet og politiet oppfordrer naboer til å holde vinduer lukket på grunn av røyken.