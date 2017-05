Journalister mistet nesten pusten

Visit Nordmøre og Romsdal inviterte seks utenlandske reiselivsjournalister til Rauma lørdag. De fikk ekstreme opplevelser å videreformidle.

Visningsturer for journalister er gode greier. Især for journalistene, men poenget for arrangøren er jo at leserne skal fristes til å ta turen til Romsdal for å prøve ut fantastiske vårskiturer.

Da er Rauma og Trollstigen det perfekte utgangspunkt. Visit Nordmøre og Romsdal arrangerte turen i samarbeid med Innovasjon Norge og FjordNorge. Gjestene ankom Åndalsnes med tog fredag kveld og reiser med fly fra Molde mandag. De har Hotel Aak som base og vertskap.

- Først elsykkel opp Trollstigen, med ski på sekken. Journalistene syklet med skiskoa på. Noen var skeptiske til det, men med elsykkel går det meste som en lek, sier ass. reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn, som melder om svært høg begeistringsfaktor fra turgjestene.

I mandagens Romsdals Budstikke kan du se de beste bildene fra turen, du kan lese journalistenes reaksjoner og mer om hva de vil formidle til sine lesere.