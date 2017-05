I gang med «angrepet» på Everest

Kilian Jornet, den spanske fjelløperen bosatt i Måndalen, meldte lørdag på sosiale medier at han har begynt forsøket med å bestige Everest.

- Nå går vi! Kilian har startet angrepet på Everest! skiver teamet på Facebook-sida «Summits of my Life».

På ekspedisjonens blogg opplyses at Jornets forsøk på å bestige Everest ble påbegynt lørdag 20. mai klokka 22 lokal tid fra Base Camp på nordsiden av fjellet, fra Rungbuk-klosteret på 5.100 m.o.h.

Derfra vil Jornet klatre til Advanced Base Camp at 6.500 m.o.h., og så forsøke å nå toppen på 8.848 m.o.h.

Ifølge bloggen ville Jornet helst tatt normalruta, men isdannelse i Norton corridor gjorde at han ut fra det sikkerhetsmessige måtte ta en annen rute.

Det poengteres at Jornet i dette forsøket ikke skal ha med verken oksygen eller faste tau, og vil bære lettest mulig utrustning.

En stor skare tilhengere følger spent med - Kilian Jornet følges blant annet av mer enn en kvart million på Instagram, der han poster spektakulære motiver fra løp og treningsøkter.

Jornet hadde Everest-planen klar allerede i fjor, som del av prosjektet «Summits of My Life». Målet å ta rekorder på opp- og nedstigning på en rekke av verdens viktigste fjell.

Tidligere har han blant annet løpt opp og ned Mont Blanc (4.478 m.o.h..) på 2 timer og 52 minutter.

I intervju med Romsdals Budstikke opplyste Jornet at Everest-planen er å løpe med rundt ti kilo i sekken, uten pauser eller klatretau, kun med stegjern, isøks, litt mat og klær.

Hvis alt klaffer tror han det skal være mulig å løpe opp og ned Everest på 20 timer. (Andre «vanlige» ekspedisjoner bruker rundt åtte dager...)

Jornet opplyser at han trener sju dager i uka / 1000 timer per år, og legger bak seg 550.000 meter stigning/15.000 km per år.

I intervjuet med Romsdals Budstikke opplyste Jornet at han trener i 20 til 45 timer i løpet av ei uke uten konkurranser. Er det løp blir det «bare» rundt 15 timer.

– Først er det morgentrening, i to til fem timer, før det er hjem for å jobbe litt. Da svarer jeg på mailer og intervju. Så er det ei treningsøkt til etterpå, fortalte Kilian Jornet om sine «normaldager».