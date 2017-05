Angrepet og slått på bensinstasjon

En mann i 50-åra ble kjørt til legevakta for sjekk etter å ha blitt slått til av en annen mann, opplyser politiet.

Hendelsen skjedde ved 02-tida natt til søndag på en bensinstasjon i Molde.

- Mannen ble angrepet og slått av en mann som kom ut av en bil. Politiet sendte en patrulje til stedet, som tok mannen med til legevakta for sjekk. Vi regner ikke med at han var alvorlig skadd, sier Kjell Biesman ved politiets operasjonssntral for Nordmøre og Romsdal til Rbnett.

Politiet kjenner ikke omstendighetene rundt eller forut for hendelsen.

Den fornærmete, som er fra Lesja, har opplyst at han vil anmelde saka, opplyser Biesman.

Krangel

Politiet måtte også rydde opp da to menn i 20 - og 30 årene kom i krangel utenfor et utested.

- Patrulje rykka ut, og ga pålegg de om å forlate sentrum. Hva de kranglet om, er ukjent, sier Biesman.

For mye lyd

Det var natt til søndag også et par privatfester med høgt lydnivå, der politiet var ute og avsluttet festlighetene.

Først klokka 00.17 da ble det meldt om feststøy fra en båt ved Reknes. Politiet var på veg, men personene forlot båten før vår ankomst.

Klokka 01.40 ble det meldt om en privatfest i Molde sentrum som forstyrret naboer. Politiet var på stedet og festen ble avsluttet.

Litt seinere, klokka 03.50 kom det klage på høy musikk fra leilighet i sentrum. Også der ble festen avsluttet, opplyser politiet.

Prøvde å skalle politiet

Også i Kristiansund var det noen oppdrag for politiet. Like før midnatt var det klage på støy fra et utested i sentrum.

Politiet til stedet. Vaktene ville holde dørene lukket og musikken inne.

Klokka 00.30 ble det meldt om slossing på et utested. En mann i 20 årene forsøkte å skalle til politiet da de skulle få kontroll. Det endte med arrest og anmeldelse, opplyser politiet.