– Eg veit kva eg ville valt

– Ja, eg vil sei kva eg ville valt, men du får ikkje vite det no. Dessutan er det ikkje eg som skal avgjere dette, minner han om når han får spørsmålet.

Fire (sju) forslag

Arbeidsgruppa som skal finne fram til nytt namn inviterer alle i Eide og Fræna til å kome på møtet. Det blir mingling og høve til å seie si meining, går det fram av kommunane sine nettsider og invitasjonen som er lagt i alle postkasser.

Fire namn er med i finalen (tre med alternative former): Hustadvik(a), Hustad, Vågeid(e) og Freneid(e).

Godt førebudd

Austigard seier han har foredraget ferdig alt, ein 20 minutts «powerpoint», som han syner på lerret under foredraget.

– Får sikkert kjeft

Austigard prøver å kome kritikarar i forkjøpet.

– Det sit sikkert mange som vil seie: «Kunne ikkje han halde seg heime? Han har vel ikkje noko med dette å gjere.» Men saka er den at eg er utfordra, og då må eg ta utfordringa. Eg er fole interessert i slike problemstillingar. Og eg skal berre seie kva eg synest, ler han.

– Noko kan du vel avsløre no?

– Det kan eg. Det går klart an å finne på eit pikant namn. Men spørsmålet er korleis det vil verke i ettertid når heile landet skal finne fram dit? Og kva skal ein innbyggjar kalle seg? I dag er det fræning og æssar, men blir det like enkelt med eit nytt namn? Eg har hatt samtale med professor Helge Sandøy om hass syn, og det eg kan seie, er at me er nokså nær kvarandre i synsmåte.

Preposisjonar

Bjørn Austigard har også tenkt på kva preposisjon ein skal bruk til det nye kommunenamnet – er du i eller på?

– Det har klart konsekvensar, kva som bli valt, seier den pensjonerte museumslektoren frå Romsdalsmuseet.

Aha-oppleving

Han røper at han vil dra nokre utviklingslinjer om namnebruk, som kanskje kan gje folk ei aha-oppleving.

Også Elnesvågen skal få sitt, lover Austigard. Det namnet kom til ved eit slumpetreff, slik det stundom skjer med namn.