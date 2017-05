Trafikkulykke i Fræna

To biler har kollidert på fylkesveg 215 ved Hestadvatnet i Fræna. Fire personer er involvert.

Politiet fikk melding om ulykka klokka 09.15.

– Vi har ikke indikasjoner på at det er alvorlige personskader. Men det er relativt høg fartsgrense på stedet, opplyste politiet til Rbnett like etter at de hadde fått meldinga.

Klokka 09.33 meldte politiet at en av de involverte personene klaget på smerter i nakken, men ellers skal det stå bra til med alle som var med i ulykken.

Alle nødetatene rykket ut til ulykkesstedet som er i nærheten av gravkapellet på Hestad.

Trafikken dirigeres av politiet.

Saka oppdateres.