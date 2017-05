To menn dømt til fengsel for voldtekt

To menn er dømt til fengsel i fem år og fire måneder for voldtekt av en kvinne i Molde i 2016. Begge må betale erstatning på 170.000 kroner til fornærmede.

Voldtekten skjedde i Molde i fjor sommer. Begge de to mennene er i 20-årene, og de kommer opprinnelig fra Eritrea. Den ene av dem har permanent oppholdstillatelse, mens den andre har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

I tiltalebeslutningen heter det at de begge etter tur, og minst en gang hver, gjennomførte samleie med fornærmede, til tross for at hun som følge av ruspåvirkning ikke oppfattet hva som foregikk eller kunne sette seg til motverge.

Den ene av mennene filmet den voldtekten som den andre gjennomførte. Kvinnen anmeldte voldtekten dagen etter, og politiet var i stand til å sikre tekniske bevis.

De to erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen da de møtte i retten.

Begge de to mennene ble 16. mai dømt til fengsel i fem år og fire måneder.

De tiltalte dømmes til å betale fornærmede 170.000 kroner hver i oppreisningserstatning.