Her endte ballongene som svevde over byen

Mange så den store klasen med heliumballonger som svevde over Molde 18. mai. Og mange var redd for at de ville havne i naturen. I dag kan vi fortelle om en lykkelig slutt.

– Ballongene landet i en hage i Molde, og hun som bodde der, ringte meg for å høre om jeg ville ha dem med til barnehagen der jeg jobber. Og det sa jeg ja til, sier Sarah Haensel til Rbnett.

Dermed ble det jubel blant revehibarna i Bergetippen barnehage i Julsundet fredag morgen.

– Det var mye bedre at vi fikk ballongene hit enn at de skulle ende som forsøpling i naturen, sier Haensel som ordnet det slik at ungene kunne ta med hver sin ballong hjem.