Fire til sjukehus etter ulykke i Fræna

To biler kolliderte front mot front på fylkesveg 215 ved Hestadvatnet i Fræna fredag morgen. Fire personer var involvert. Alle ble sendt til sjukehus for sjekk – en av dem klaget på smerter i nakken. I den ene bilen satt en kvinne og to barn, mens en mann var sjåfør i den andre bilen. Begge bilførerne er i 30-åra og fra Fræna og Molde.

– Det var en kraftig kollisjon, og airbagene var utløst. Alle involverte ble sendt til sjukehuset for å bli undersøkt, opplyser operasjonsleder Ole Wulvik til Rbnett.

Han kjenner foreløpig ikke til hvordan ulykka skjedde.

Den ene bilen ble stående på vegbanen, mens den andre havnet over 20 meter utenfor vegen. Vår fotograf på stedet sier det nesten er vanskelig å forstå at det ikke gikk verre med personene involvert. Det lå bildeler over et stort område.

Alle nødetatene rykket ut til ulykkesstedet som er i nærheten av gravkapellet på Hestad. det er fartsgrense 80 på ulykkesstedet.

Trafikken ble dirigert av politiet, og klokka 10.45 meldte politiet at de var ferdig på stedet. vegen var ryddet, og bilene var fjernet.